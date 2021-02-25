Иммунитет после легкого течения COVID-19 может не защищать от повторного заражения

Вопрос о том, насколько связана тяжесть течения коронавируса со стойкостью выработанного иммунитета (и связана ли вообще) остается одним из самых актуальных во время пандемии. В исследовании, проведенном среди сотрудников компании SpaceX, подтвердилась эта связь.В июне прошлого года международная группа ученых заявила о том, что у пациентов, которые перенесли тяжелую форму COVID-19, вероятность развития антител выше. Ученые предполагают, что более высокая вирусная нагрузка вызывает сильную воспалительную реакцию, которая стимулирует выработку большего количества антител. Однако в российском исследовании эта гипотеза не подтвердилась — у тяжело болевших титр антител падал быстрее, чем у тех, кто перенес COVID-19 легче. Более того, в среднем у таких пациентов концентрация антител была заметно ниже.О связи тяжести COVID-19 и стойкости вырабатываемого после болезни иммунитета также сообщали в ВОЗ. По мнению экспертов организации, пациенты после легкого или бессимптомного коронавируса могут быть недостаточно защищены от повторного заражения, поэтому им рекомендовано пройти вакцинацию.В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communication, приняли участие 4300 сотрудников SpaceX, компании-производителя космической техники. Средний возраст — 32 года, большинство из них мужчины (84%). Все добровольцы ежемесячно проходили тестирование на COVID-19 с апреля по июнь. Соавтором исследования выступил основатель компании Илон Маск.В этот период коронавирусом заразились 120 человек, в дальнейшем тестирование подтвердило у них наличие антител. Более половины участников (61%) переносили инфекцию бессимптомно, у всех остальных заболевание протекало в легкой форме.Ученые определили «иммунный порог» - уровень антител, который потенциально обеспечивает продолжительную и надежную защиту от заражения. Авторы исследования отметили, что у людей, которые перенесли инфекцию в легкой или бессимптомной форме, титр вырабатываемых антител не достигает порогового значения для достижения длительного иммунного ответа.«Легкое течение инфекции может вызвать только слабые, плохо функциональные антитела. Напротив, заражение с высокой вирусной нагрузкой может привести к генерации мощного и функционально устойчивого гуморального иммунитета, запрограммированного на агрессивный ответ при повторном контакте с патогеном», - отметили авторы исследования.По мнению ученых, эти выводы указывают на необходимость вакцинации для таких пациентов в приоритетном порядке, поскольку они особенно уязвимы для повторного заражения.