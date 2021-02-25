Употребление более трех стаканов сока в день может привести к проблемам с сердцем

Специалисты выяснили, что употребление более трех стаканов сока в сутки может вызвать проблемы с сердцем. Американские ученые из Эморийского университета в Атланте провели масштабное исследование о влиянии регулярного употребления свежевыжатого сока в чрезмерном количестве на организм человека. В эксперименте приняли участие 18 000 взрослых добровольцев из населения штата Джорджия.Они согласились выпивать по три стакана свежевыжатого напитка в сутки. Полученные результаты были шокирующими. Выяснилось, что сок способен увеличить риск возникновения сердечных заболеваний на 150%. Особо опасным напиток оказался для людей старше 45 лет. Ученые полагают, что главная причина негативного влияния сока связана с количеством сахара, который во много раз превышает допустимую норму. При этом не стоит забывать и про другие источники поступления сахара в организм.Однако сладкая еда приносит меньше вреда. Дело в том, что пища содержит жиры и белки, которые замедляют процесс пищеварения. В соках их нет, поэтому весь сахар быстро всасывается в кровь, что и приводит к губительному воздействию на работу сердца.Однако это не означает, что нужно полностью отказаться от сока. Если избегать его излишнего употребления, то для организма он принесет немало пользы.