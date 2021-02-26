15 советов народной медицины, которые помогут при переутомлении

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Состояние переутомления возникает вследствие продолжительных физических или умственных нагрузок. У человека временно снижается работоспособность. Умственное переутомление характеризуется снижением продуктивности интеллектуального труда, ослаблением внимания, снижением сосредоточенности и т. д.Физическое переутомление проявляется нарушением функции мышц: снижается сила, скорость, ритмичность движений. Работоспособность может быть снижена не только в результате проделанной работы, но и после болезней или неудобных условий труда (сильный шум, вибрация и т. д.). Переутомление возникает быстрее у людей, перенесших тяжелые заболевания. Незначительная нагрузка вызывает у таких людей головную боль, сердцебиение, потливость, чувство слабости и т. д. В этих случаях необходимы щадящий режим и обязательно отдых. У народных целителей есть свои советы, как помочь при утомлении.Чаще включать в пищевой рацион продукты, содержащие много витаминов А, С, Е и группы В.Людям, занятым интенсивным умственным трудом, употреблять в пищу больше продуктов, содержащих много фосфора: рыбы, гороха, чечевицы, орехов и пр.Разнообразить пищевой рацион продуктами, являющимися источниками кальция.Иногда принимать в пищу по несколько можжевеловых ягод. Выпить стакан настоя травы мяты перечной; приготовление настоя: нужно взять 0,5 ч. л. сушеной и измельченной травы мяты, залить стаканом крутого кипятка и настаивать в закрытой посуде 20 минут, процедить; выпить, как чай, за один раз.Выпить чашку черного байхового чая с добавлением молока и меда.Сделать очистительную клизму с настоем ромашки или календулы. Процедура способствует высвобождению в организме значительного количества энергии (если бы не очищение кишечника, эта энергия была бы затрачена на нейтрализацию токсинов, оставшихся после переваривания пищи).Пить виноградный сок; это средство с древности используется для поднятия жизненных сил организма; в винограде содержится много легкоусвояемых глюкозы и фруктозы.Принимать отвар плодов и листьев гардении жасминовидной; приготовление отвара: 2 ст. л. сухого сырья нужно залить 600 мл воды и варить при открытой крышке, пока средство не уварится до 200 мл, дать остыть, процедить; выпить в несколько приемов в течение дня.Принимать свежеотжатый сок из листьев мелиссы лекарственной по 50 капель 5 раз в день; принимать этот сок лучше с медом на молоке.Принимать свежеотжатый сок травы буквицы лекарственной по 1 ч. л. 3 раза в день (с медом); сок из надземной части травы отжимают в период цветения.Принимать спиртовую настойку корневищ заманихи высокой по 30 капель 3 раза в день перед едой.Принимать спиртовую настойку корня родиолы розовой по 20 капель, настойку элеутерококка колючего – по 20 капель, настойку корней аралии маньчжурской по 30 капель, настойку из корней или листьев женьшеня обыкновенного по 20 капель, настойку маральего корня по 20 капель.Съедать в сушеном виде или использовать для заваривания чая плоды лимонника китайского.Перед сном парить ноги в отваре травы полыни настоящей; приготовление отвара: 100 г сушеной и измельченной травы нужно залить 2 л воды и варить при слабом кипении 15 минут, дать немного остыть, процедить.Сбор побегов вереска обыкновенного – 2 части, травы мелиссы лекарственной – 2 части, травы буквицы лекарственной – 2 части, травы вербены лекарственной – 2 части, травы руты душистой – 1 часть, листьев барвинка малого – 1 часть. 3 ст. л. этой сухой смеси нужно залить 1 л воды, варить не более 1 минуты, после чего настаивать час, процедить; пить по четверти стакана 3 раза в день.