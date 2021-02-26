Стоматолог опровергла вред маски для зубов и десен
Орджоникидзе отметила, что пересыхание слизистой рта может случится только в случае длительного ношения маски. Если это случилось, то достаточно выпить воды или пожевать жвачку, желательно без сахара.
Стоматолог добавила, что при должном уходе за полостью рта и регулярном посещении стоматолога от ношения маски не будет вреда.
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