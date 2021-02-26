Медики раскрыли влияние температуры на передачу коронавируса

Пандемия SARS-CoV-2 вызвала огромные потрясения, в результате которых погибло более 2,3 миллиона человек во всем мире и 465 000 человек в Соединенных Штатах. Понимание влияния сезонных изменений температуры на передачу вируса является важным фактором в сокращении распространения вируса в ближайшие годы.SARS-CoV-2 принадлежит к большому семейству человеческих коронавирусов, для большинства из которых характерна повышенная передача в более прохладные и менее влажные месяцы и снижение передачи в более теплые и более влажные месяцы.Исходя из этого, исследователи из Института окружающей среды Кристины Ли Браун при Университете Луисвилля, Медицинского факультета Университета Джона Хопкинса, Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США и другие предположили, что температура воздуха также будет влиять на передачу SARS-CoV-2.Исследователи сравнили ежедневные данные о низких температурах и зарегистрированные случаи COVID-19 в 50 странах Северного полушария в период с 22 января по 6 апреля 2020 года. Их исследование, опубликованное на этой неделе в PLOS ONE, показало, что с повышением температуры скорость новых случаев COVID-19 уменьшилось. Анализ данных показал, что между 30 и 100 градусами по Фаренгейту повышение суточной низкой температуры на 1 градус по Фаренгейту было связано со снижением скорости роста случаев COVID-19 на 1%, а снижение температуры на 1 градус было связано с увеличением на 3,7%. Путем анализа данных на ранней стадии пандемии результаты были получены без значительного влияния блокировок, маскировки или других социальных усилий по сдерживанию вируса.«Хотя COVID-19 является инфекционным заболеванием, передача которого не зависит от температуры, наши исследования показывают, что он также может иметь сезонный компонент», - сказал Аруни Бхатнагар, доктор философии, соавтор и директор Института окружающей среды Брауна. «Конечно, влияние температуры на скорость передачи изменено социальными вмешательствами, такими как дистанцирование, а также временем, проведенным в помещении, и другими факторами. Сочетание этих факторов в конечном итоге определяет распространение COVID-19».Исследователи пришли к выводу, что летние месяцы связаны с замедлением передачи COVID-19, как и других сезонных респираторных вирусов. Этот сезонный эффект может быть полезен при местном планировании социальных вмешательств и времени возобновления распространения вируса.