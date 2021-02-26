Диетологи рассказали, что такое индекс сытости и как его использовать для похудения

Какие продукты лучше насыщают.Индекс сытости (ИС) – это пищевой индекс, который показывает, как долго пища утоляет ваш голод. Понимание этого показателя помогает бороться с лишним весом и ожирением.Индекс сытости – это пищевой индекс, который показывает, как долго пища утоляет ваш голод. Идея индекса сытости происходит от гипотезы, которую испытывали почти все: различные продукты с одинаковой калорийностью насыщают в течение разного периода времени.Что известно об индексе сытости:Овсяные хлопья и сваренная овсяная крупа на завтрак дают совершенно разное насыщение организма.«Ощущение полноты» после еды связано с содержанием белка, клетчатки и воды.Продукты, богатые белками, такие как мясо, яйца и рыба, подавляют голод по крайней мере в 1,5 раза дольше, чем белый хлеб.А сладости, такие как круассаны, насыщают вдвое меньше, чем хлеб.Насыщенность фруктамиВ течение 2-х часов насыщенность фруктами высокая, но через это время она резко падает, и вы чувствуете сильный голод, связанный с падением уровня глюкозы в крови. Они соответствуют двум важным критериям – содержат много клетчатки и воды, но также и простой сахар.С какими факторами связан ИСЧувство голода и сытости – это очень сложные механизмы, которые зависят от многих факторов и сигналов, передаваемых между пищеварительной системой и мозгом. Насыщенность связана не столько с количеством съеденных калорий, сколько с объемом пищи. Растяжение стенок желудка является сигналом того, что вы сыты.Чувство сытости также сильно связано со вкусом продуктов. Чем вкуснее еда, тем короче есть сытость. Ассоциативно богатые жирами и сахаром продукты кажутся вкуснее, тогда как содержание белка и крахмала ассоциируется с меньшим вкусом продуктов.Жир является наполнительным компонентом пищи, поскольку задерживает опорожнение желудка, но он очень калорийный – более чем вдвое выше белка и углеводов.Простые сахара вызывают сильные колебания уровня глюкозы и инсулина в крови, что связано с ощущением очень сильного голода.В заключение:высокое содержание жира связан с низким содержанием ИС;высокое содержание белка, клетчатки и воды связан с высоким содержанием ИС;высокое содержание сахара связан с низким содержанием ИС.