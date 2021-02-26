Гликемический индекс: как он влияет на риск инфарктов и инсультов?

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Рацион, изобилующий продуктами, которым присущ высокий гликемический индекс, может повышать риск сердечных приступов и инсультов, констатируют исследователи.Мера гликемического индекса (ГИ) была придумана для продуктов, содержащих углеводы. Гликемический индекс показывает, насколько существенно продукт питания повышает уровень сахара (глюкозы) в крови, когда его едят отдельно. Продукты с высоким ГИ, как многим известно, вредны для людей с диабетом, поскольку они могут быстро повышать уровень сахара в крови выше нормы и вызывать ассоциированные осложнения.Что полезно знать о ГИ? В зависимости от того, насколько быстро пища может поднять уровень сахара, ее глтикемический индекс делят на три категории:Низкий: от 1 до 55.Средний: от 56 до 69.Высокий: 70 и выше.Популярные продукты и их гликемический индекс:сахар и сладкие продукты – 65 и выше,безалкогольные напитки – 59,белый хлеб – 71,картофель – 78,белый рис – 72,овощи - 20-50,фрукты - 20-50.Исследование Университета Торонто, результаты которого опубликовал Медицинский журнал Новой Англии, показало, что рацион, богатый продуктами с высоким гликемическим индексом, может повлиять на повышенный риск сосудистых патологий, включая инфаркты, инсульты и даже смерть. Ученые заявили, что люди, регулярно потребляющие продукты с высоким ГИ, имеют на 51% больше шансов перенести серьезное сердечно-сосудистое событие или смерть, чем люди с уже существующими сердечными заболеваниями, которые едят такие продукты по минимуму. Риск инсульта среди потребителей продуктов с высоким ГИ оказался повышенным на 21%.«Питание, насыщенное продуктами с высоким гликемическим индексом, может нанести серьезный вред сердцу и мозгу», - подчеркивают эксперты.Ведущий автор проекта, профессор Дэвид Дженкинс, заявил, что потребление большого количества углеводов низкого качества (именно им присущи наиболее высокие цифры гликемического индекса) является серьезной проблемой во всем мире.«Не все углеводные продукты одинаковы. Питание с высоким содержанием углеводов низкого качества связано с сокращением продолжительности жизни, в то время как рацион с высококачественными углеводами, такими как фрукты, овощи и бобовые, дает положительный эффект в плане продления жизни», - сказал ученый.