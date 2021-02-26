Самые сладкие и опасные фрукты

По большей части, фрукты полезны, но некоторые из них содержат очень много сахара. Так что употребление больших порций таких фруктов может сказаться на весе и уровне глюкозы в крови.Манго. Содержит много клетчатки и других важных питательных веществ. Но всего лишь в одном спелом фрукте целых 45 г сахара. Поэтому манго стоит употреблять в очень небольших количествах.Вишня. Популярная в России ягода, которая содержит множество антиоксидантов. В чашке вишни целых 23 г сахара.Арбуз. Крайне неожиданное появление в этом рейтинге арбуза. Многие считают, что могут употреблять этот фрукт почти в неограниченных количествах, так как он более чем на 90% состоит из воды. Но в небольшом ломтике арбуза 17 г сахара. Однако в нем также имеются незаменимые летом электролиты.Виноград. Вкусный, полезный и прекрасный продукт, особенно при частых запорах. Но в чашке винограда 23 г сахара, так что питаться им следует осторожно.Груша. Многим кажется, что сахара в ней не так много. Но в одной груше среднего размера целых 17 г этого сладкого продукта.