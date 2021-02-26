Исследование прояснило вопрос о пользе прерывистого голодания

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Результаты исследования, опубликованные журналом Cell, проясняют вопрос о пользе прерывистого голодания – ученые считают, что практиковать такую систему питания полезно при склонности к ожирению и сахарному диабету.Авторы исследования считают, что прерывистое голодание может быть в определенной степени полезно людям с повышенным риском диабета. Речь идет о рационе, когда время приема пищи ограничивается 6 часами (в день).Также по мнению ученых подобный режим питания способен улучшить показатели тем, кто хочет похудеть, снизить риск сердечных заболеваний.«Попробуйте есть шесть часов, а не восемнадцать: это может снижать массу тела и оказывает существенное позитивное влияние на кровяное давление, уровень инсулина и стресс», - цитирует их Cell.В рамках исследования половина испытуемых – полных мужчин с предиабетом в течение пяти недель употребляла пищу только на протяжении шести часов в день до 15:00 (в общей сложности это были три приема пищи). Другая половина питалась на протяжении двенадцати часов. В результате у участников первой группы было зафиксировано более низкое кровяное давление, более стабильный уровень сахара в крови, а также снижение аппетита. По словам ученых, последнее обстоятельство тесно связано с содержанием сахара в крови: люди с его стабильным уровнем менее склонны к чревоугодию.