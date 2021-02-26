Как колбаса влияет на организм, и правда ли она так вредна

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Большинство россиян системно едят колбасу. Видов колбасы существует огромное количество, поэтому деликатес приходится по вкусу всем. "Рамблер" выяснил, как колбаса влияет на организм на самом деле.По мнению диетологов, любая колбаса вредна для здоровья, причем в любых количествах. Изначально красное мясо входит в список продуктов, которые провоцируют развитие онкозаболеваний.В случае колбас этот фактор растет за счет добавок, которые позволяют ей долго храниться. В составе колбасы много животного жира, стабилизаторы, усилители вкуса, углеводы и совсем мало белка. Поэтому такой продукт нельзя назвать полезным.Кстати, жир появляется в колбасе по причине того, что сырьём для колбас служат "животные с интенсивным откормом". Такие животные содержатся в условиях ограниченного движения. Из-за того, что свиньи и коровы не двигаются, их мясо и становится жирным. Также в состав дешевой колбасы входит соевый белок, который сам по себе безвреден. Однако, чтобы придать ему "тот самый" вкус, его вымачивают в добавках.Нутрициолог Андрей Семешов и вовсе сравнил употребление колбасы с курением, хоть на колбасе и нет предупредительной наклейки. По его мнению, она наносит вред всякий раз, вне зависимости "съедите вы небольшой кусочек или половину палки". Об этом он сообщил изданию Чемпионат.Единственные колбасы, которые можно есть, это колбасы, сделанные фермерами из натурального мяса и с максимально чистым составом. Правда, срок хранения таких колбас будет ниже, чем из магазинной продукции, а цена выше.