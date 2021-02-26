Почему врачи считают сахар более опасным для сосудов чем жир?

По словам российского врача и ученого Любови Соколовой сахар при постоянном потреблении может оказывать на кровеносные сосуды более опасное влияние, чем жир.Врач высказалась в интервью о том, что рост заболеваний, обусловленных сосудистыми патологиями, наблюдаемый в последние годы, связан с пристрастием современных людей к пище, содержащей сахар. Специалист отметила, что потребление сахара в обществе также растет – на это в том числе влияет увеличивающееся предпочтение пищи готового производства.Соколова пояснила, что постоянное получение организмом сахара провоцирует воспаление, разрушительное для сосудов. Врач считает, что возникновению опасной сосудистой патологии – атеросклерозу, повышающему для человека риск инфаркта или инсульта, способствует злоупотребление простыми сахарами.«Сахар вызывает нейрогенное воспаление – универсальный патологический процесс, который стимулирует атеросклероз», - предупредила профессор кафедры неврологии Медицинского университета имени Пирогова.Врач-невролог высшей категории настоятельно рекомендует минимизировать количество сладостей в рационе – в первую очередь промышленно изготовленных. Готовым сластям следует предпочитать фрукты, хотя их дозы тоже необходимо контролировать, подчеркнула ученый.