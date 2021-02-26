Врач Дианова рассказала, кому полезны и вредны блюда в виде пюре

По мнению врача гастроэнтеролога Нурии Диановой, блюда в виде пюре могут быть полезны тем, кто болеет COVID-19.Дианова рассказала в интервью, кому полезны и вредны блюда из продуктов, превращенных в пюре. Врач пояснила, что рекомендации по употреблению такой пищи связаны с необходимостью уменьшать нагрузку на пищеварительный тракт, поэтому пюреобразные блюда будут в первую очередь полезны людям, имеющим нарушения в работе органов пищеварения.«Пюрерирование – это способ механического щажения, когда мы дополнительно делаем механическую обработку, смягчаем нагрузку на пищеварительную систему, улучшаем процесс переваривания. Это хорошо для тех, у кого какие-то заболевания, обострения», – объяснила специалист.Также Дианова считает, что блюда в виде пюре полезны болеющим коронавирусной инфекцией. Переваривание обычной еды требует от организма определенных усилий. Пюре, как более щадящий вариант, становится для организма меньшей нагрузкой, не отвлекает от борьбы с инфекцией.В свою очередь, людям, болеющим сахарным диабетом, есть пюре вредно, заметила медик. Дианова напомнила, что более интенсивная переработка и измельчение продуктов увеличивает их гликемический индекс, а вместе с этим и способность повышать уровень сахара в крови. Поэтому в рационе диабетиков предпочтительны менее обработанные продукты.