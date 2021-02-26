У пациентов с рассеянным склерозом появилась надежда в лице нового средства

В России появился таргетный метод терапии вторично-прогрессирующего рассеянного склероза (ВПРС). На сегодняшний день в России проживают более 150000 человек с рассеянным склерозом, и из них примерно 80000 - пациенты с ВПРС. Новый препарат предназначен для лечения именно вторично-прогрессирующего рассеянного склероза независимо от наличия обострений. По словам медиков, характер действия принципиально отличает данный препарат от стандартной терапии, влияющей на воспалительную активность и показанной исключительно для снижения частоты обострений.ВПРС характеризуется неуклонным прогрессирующим проявлением симптомов независимо от обострений. Это вызвано нарастанием нейродегенеративных изменений в центральной нервной системе, что грозит инвалидизацией. Согласно статистике, 92% пациентов имеют инвалидность. Известно, что ослабление когнитивных функций фиксируется у 58-80% таких пациентов.Новое средство - детище компании "Новартис" - доказало свою эффективность, с точки зрения торможения наступления инвалидности и прогрессирования недуга. Также было отмечено улучшение когнитивных показателей вследствие терапии, включая повышение скорости протекания умственных процессов. Отмечены значимые благоприятные исходы и в других соответствующих показателях активности заболевания рассеянным склерозом, включая среднегодовую частоту обострений, активность заболевания по МРТ и замедление атрофии мозга.