У пациентов с рассеянным склерозом появилась надежда в лице нового средства
ВПРС характеризуется неуклонным прогрессирующим проявлением симптомов независимо от обострений. Это вызвано нарастанием нейродегенеративных изменений в центральной нервной системе, что грозит инвалидизацией. Согласно статистике, 92% пациентов имеют инвалидность. Известно, что ослабление когнитивных функций фиксируется у 58-80% таких пациентов.
Новое средство - детище компании "Новартис" - доказало свою эффективность, с точки зрения торможения наступления инвалидности и прогрессирования недуга. Также было отмечено улучшение когнитивных показателей вследствие терапии, включая повышение скорости протекания умственных процессов. Отмечены значимые благоприятные исходы и в других соответствующих показателях активности заболевания рассеянным склерозом, включая среднегодовую частоту обострений, активность заболевания по МРТ и замедление атрофии мозга.
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