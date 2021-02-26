Женский интеллект слабеет гораздо быстрее мужского

Учёные предупреждают, что женщины сталкиваются с существенно более быстрым снижением интеллектуальной деятельности, чем мужчины. А из-за этого слабому полу грозит повышенный риск старческого слабоумия.По сравнению с мужчинами, женщины проходят через более быстрое снижение когнитивной деятельности с годами, что повышает риск старческого слабоумия. К такому выводу пришли исследователи из Университета Мичигана в США. Они проанализировали информацию по интеллектуальному уровню 26 000 человек. В момент начала тестирования средний возраст добровольцев составлял 58 лет. В дальнейшем они неоднократно проходили через повторные тесты.Исследование показало, что, в среднем, мужчины и женщины сталкивались с ухудшением интеллектуальной деятельности с одинаковой скоростью. Однако у представительниц прекрасного пола существенно быстрее протекали процессы ухудшения глобальных когнитивных и исполнительских функций. А эти тренды свидетельствуют о более о высоком риске развития деменции. При этом у женщин имеются ощутимо большие когнитивные резервы, но они и с большей скоростью угасают, как сообщают авторы исследования.Практика показывает, что за последние 20 лет количество случаев старческого слабоумия в Европе и США снижается, но этот процесс менее выражен среди женщин. В целом, наука получила еще одно подтверждение тому, что представительницы прекрасного пола с умеренными когнитивными нарушениями или болезнью Альцгеймера демонстрируют более быстрое снижение когнитивной деятельности, чем мужчины