Что лечит касторовое масло

Масло клещевины, более известное как касторовое, широко применялось нашими прабабушками в качестве слабительного средства. Но кроме этого, его считали панацеей от многих напастей: касторкой сбивали сильный жар, мазали синяки и ранки, растирали воспаленные суставы, удаляли родинки и бородавки. Какими еще полезными свойствами оно обладает?Кроме применения от запоров, касторовое масло имеет значительные антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства. Кроме этого, его используют в лечение дерматологических заболеваний, для уменьшения болезненных проявлений и стимулировании работы иммунной системы, в косметической промышленности для ращения и укрепления волос и для ухода за кожей.Польза для лимфатической системыВрач Уильям МакГери в своей книге рассказывает, что касторовое масло – незаменимое средство для поддержания здоровья иммунной системы. При этом, не обязательно проглатывать его, будет достаточно наносить масло на кожу тела. Правильно применяя примочки с касторкой, можно улучшить работу вилочковой железы и других составляющих иммунного аппарата.Врач выяснил, что у тех пациентов, которые применяли масляные примочки на брюшной полости, увеличилось производство лимфоцитов – клеток иммунной системы, которые нужны для борьбы с заболеваниями. Их производством и хранением занимаются лимфатические ткани: селезенка, вилочковая железа и лимфоузлы.Если лимфосистема работает должным образом, то все отходы жизнедеятельности и токсины собираются и направляются по каналам для переработки и выведения из организма. Если образуется затор, то шлаковые вещества накапливаются, провоцируя воспалительные процессы и нарушения организма. В таких случаях может помочь примочка с маслом касторки. При всасывании, в теле начинают формироваться лимфоциты, ускоряя выведение токсинов и заживляя поражения.Как применять касторовое масло?Наружно, можно применять масло клещевины несколькими способами: втереть небольшое количество в место поражения, либо нанести на тампон или бинт и прикрепить его к участку кожи. Также можно использовать касторку как массажное масло – втирать вдоль позвоночника, стимулируя лимфатические дренажные пути. Но наибольший эффект дают примочки.Для приготовления касторовых примочек необходимо:один большой или несколько маленьких кусочков салфетки из шерсти или фланели, достаточных, чтобы прикрыть верхнюю зону живота и печень;грелка с теплой водой;целлофан или пакет, чтобы накрыть промасленную ткань;махровая пеленка или полотенце большого размера.Предварительно надо хорошо вымочить салфетки в масле комнатной температуры и слегка отжать. Нужно лечь на спину, положив колени и стопы на небольшой валик из одеяла. Масляную примочку приложите на живот, прикройте целлофаном и положите на живот грелку с горячей водой. Сверху накройтесь полотенцем или теплой пеленкой, чтобы сохранялось тепло. Такой компресс оставьте на 45 – 60 минут и смойте с кожи горячей водой с мылом или содовым раствором.При использовании нужно следить, чтобы на вещах или полотенце не осталось пятен. Такую примочку с касторовым маслом можете применять несколько раз подряд, каждый раз добавляя масла, чтобы салфетка оставалась хорошо пропитанной. После использования ее можно помещать в пластиковый пакет или контейнер, а когда салфетка изменит цвет, ее следует заменить.Чтобы получить максимальный эффект, примочки следует применять не меньше месяца, лучше каждый день, а если нет такой возможности, то 3-4 раза в неделю.Выбирая касторку, следует помнить, что большинство магазинной продукции – это масло, полученное из семечек клещевины, обработанной химическими веществами, экстрагировано растворителями, подвергнуто дезодорированию и другим жестким формам обработок. Все эти методики способствуют разрушению фитонутриентов и других полезных веществ, и даже могут добавить в масляный продукт токсические компоненты. Кроме этого, следует помнить, что касторовое масло может дать и побочные эффекты, поэтому, перед применением касторовых примочек лучше проконсультироваться с врачом.