Эндокринолог Филиппова назвала вредные особенности хлеба

Популярному у россиян продукту – хлебу – присущи особенности, связанные с возможным вредным воздействием на организм и здоровье.Несколько вредных особенностей хлеба назвала в интервью врач эндокринолог Татьяна Филиппова. Одна из них – это содержание белой рафинированной муки высшего сорта. Медик предупредила, что такая мука практически лишена волокон зерна из-за агрессивной обработки и является богатым источником углеводов, которые очень быстро усваиваются и повышают уровень сахара в крови.Еще одна особенность хлеба – он содержит (в большинстве случаев) глютен, зерновой белок. В организме многих людей он может провоцировать аутоиммунную реакцию с воспалением тонкого кишечника и неприятными пищеварительными симптомами.Также эндокринолог Филиппова назвала другую вредную особенность хлеба – содержание нежелательных добавок. По словам медика, они могут негативно влиять на состояние внутренних органов. Врач перечислила эти компоненты –«усилители вкуса, ароматизаторы, красители, а также другие химические вещества».Помимо того, эндокринолог указала на присутствие в хлебе дрожжей и разрыхлителей. Их состав тоже часто содержит потенциально вредные для организма искусственные компоненты.Филиппова отметила, что хлеб должен присутствовать в рационе питания: главное – он должен быть хорошего качества, содержать элементы цельного зерна, семена.