Японские ученые поняли, как остановить старение
Исследование показало: для стареющей клетки жизненно важен фермент GLS1. Он тесно связан с процессом метаболизма глутамина. У стареющих клеток сломана система по удалению ненужных белков. В итоге кислотность внутри клетки сильно возрастает. Нейтрализация кислой среды происходит за счет аммиака, который получается при превращении глутамина в глутаминовую кислоту. Для этого процесса нужен фермент GLS1. Поэтому ученые делают ставку на соединения, тормозящие активность фермента.
Было найдено такое средство - экспериментальный противораковый препарат. В рамках эксперимента старой мыши ввели этот препарат. У животного начали лучше работать почки, о чем свидетельствовало улучшение показателей креатинина и азота мочевины. Положительные изменения также зафиксировали в печени и легких. Также специалисты установили улучшение симптомов диабета и атеросклероза. Плюс, у старых животных возрастала мышечная сила. Сейчас средство начало проходить клинические испытания. Если оно будет признано безопасным, в теории его могут использовать для лечения пациентов с прогерией (синдромом преждевременного старения), с мышечной дегенерацией и почечными заболеваниями.
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