Лучшие упражнения для потери жира на животе

Самым простым способом избавления от лишнего жира на животе являются упражнения для укрепления мышц кора. И вот несколько их разновидностей, которые показали максимальную эффективность.Приседания. Вставайте прямо, ноги разводите на ширину плеч. Втяните живот и напрягите мышцы. Сгибайте ноги в коленях и приседайте, плавно выталкивая ягодицы назад. Колени согнутых ног должны по своей линии соприкасаться с пальцами на ногах. Присев на 90 градусов, задержитесь на несколько секунд и держите ягодицы в напряжении, после чего медленно поднимайтесь.Боковые планки. Опуститесь на все четыре конечности, затем постарайтесь повернуться на бок, упираясь в пол рукой и ногой и создав между ними своеобразную дугу. Другие конечности поднимите воздух. Плечо должно быть выше локтя (на фото). Удерживайте эту позицию около минуты, чувствуя напряжения в туловище, а затем переходите на другой бок.Мостик. Ложитесь на спину, поставьте ноги ступнями на пол и, сгибая колени, приподнимайте спину вверх, не отрывая головы и шеи от пола. Напрягите корпус и поднимайте бедра вверх, чтобы создать мостик. Сжимаете ягодицы и удерживайте плечи на полу в течение нескольких секунд.Поза альпиниста. Примите классическое положение на полу, как перед отжиманиями. Затем по очереди начинайте сгибать ноги в коленях подтягивая их к груди. Старайтесь подтягивать колени к противоположным от них плечам, то есть вперед и вбок. Несколько раз повторяйте упражнение.Классическая "доска". Встаньте на четвереньки, вытяните ноги, а затем упритесь предплечьями в пол. Напрягите мышцы туловища так, чтобы тело оставалось строго параллельно полу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.