Модный обед: 9 продуктов трендовой продуктовой корзины

Сложно поспорить, что правильное питание в последнее десятилетие стало настоящим культом. Из каждого второго утюга вещают про пользу здоровых продуктов с низким содержанием калорий и кладезью витаминов и минералов, иначе - суперфуды. Звучит модно, пафосно и неприлично дорого.ИндейкаУчитывая, что мы не живём в США и не отмечаем День благодарения, индейка на столе у среднестатистического россиянина появляется крайне редко. На достойную замену ей приходит курица и яйца. В них содержится так же много белка, как и в индейке. И не стоит бояться повышения холестерина из-за употребления яиц. Если вы их не переедаете, то анализы крови будут в норме. Рекомендуется есть 1-2 яйца в день, лучше всего приготовленные всмятку. В таком виде полезные вещества усваиваются лучше.Также в рацион к курице советуем добавить бобовые, богатые растительным белком. Они отлично помогают снижать уровень холестерина и выводить токсины из организма.Брокколи, спаржаА вы знали, что в морковке, капусте, репе и свёкле содержится столько же полезных элементов, сколько в брокколи и спарже? Витамины группы В, А, С, У, КК, РР, кальций, фосфор, калий и магний. В квашенной капусте концентрация витамина С увеличивается в несколько раз. А рассол можно смело называть молодильным напитком.Морковь улучшает зрение, цвет лица, восстанавливает нейронные связи и помогает памяти. При ежедневном потреблении более 100 граммов овоща возможно уничтожение раковых клеток. Морковь универсальна при готовке обеда: пойдёт и в суп, и в торт.Репа отлично борется с отёками, токсинами и шлаками, потому что состоит из водорастворимых (C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9) и жирорастворимых витаминов (E, K).ЛососьОтужинать лососем крайне нелегко для кошелька. Но это не беда, скумбрия или мойва станут прекрасной заменой красной морской рыбе. Ещё они уменьшают головные боли, улучшают метаболизм, снижают риск появления депрессии, омолаживают и приводят метаболизм в норму.АвокадоСамый инстаграмный продукт. Ни один завтрак фитоняшки не обходится без авокадо тоста, которого считают незаменимым поставщиком полезных жиров и калия. С этим не поспоришь, но не стоит забывать об альтернативных и доступных продуктах, например, свёкле и фасоли. А разнообразные орехи содержат такое же количество жирных кислот.АнанасАнанас славится своей жиросжигающей способностью за счёт фермента бромелаина, улучшающего пищеварение. Но мало кто знает, что бромелаин концентрируется в стеблях и стержне ананаса, тех его частях, которые мы утилизируем. Плод можно заменить на киви, содержащего актинидин, схожий свойствами с бромелаином.СухофруктыОчень обманчивый продукт. Обратите внимание на их внешний вид, яркий и блестящий. Такими они становятся после вымачивания в сахарном сиропе и обработке сульфитами, во много раз увеличивающими калорийность. Поэтому советуем делать сухофрукты самостоятельно.Тростниковый сахарЖертва пиара и рекламы, не отличающаяся калорийностью и содержанием углеводов от обычного белого сахара. Разница только в содержании сахарозы, которую наш организм попросту не замечает.ЧерникаЦелебная и антиоксидантная. Об этом говорят все врачи, но на самом деле немного преувеличивают. В винограде, например, содержится ресвератол, поддерживающийся сердечно-сосудистую систему.Оливковое маслоИспользуйте вместе оливкового масла льняное. Оно недорогое, с малым расходом и содержит много фитоэстрогенов - блокираторов гормонов, провоцирующих рак. Также в льняное масло входит большое количество омега-3-жирных кислот.Заменять или нет дорогие продукты на более дешёвые решать вам. Важно помнить, что в составе любой пище могут быть компоненты, вызывающие непереносимость или аллергию. Поэтому прислушивайтесь к организму и вводите в меню новую еду постепенно.