Почему дергается глаз: четыре основные причины

Важно вовремя снимать уровень напряжения.Дергается глаз? Это очень неприятно. Неумышленные движения век, повторяющиеся каждые несколько секунд, не могут не раздражать, и далеко не всегда с ними удается справиться простым усилием воли. Считается, что основной причиной этого состояния является нервное перенапряжение.Однако эксперты сообщили, что причинами могут быть и более опасные состояния, чем волнение, а именно:Повышенное кровяное давление. Повышенное давление заставляет кровеносные сосуды пульсировать, что раздражает глазной нерв и провоцирует специфическую реакцию. Если у вас начало подергиваться веко – померяйте давление, ведь игнорирование гипертонии повышает риск развития сердечного приступа или инсульта.Дефицит магния. Магний очень важен для мышц и нервов. При дефиците этого минерала возможно подергивание мышц, в том числе век.Злоупотребления алкоголем негативно влияет на клетки головного мозга, в результате чего они прекращают адекватно передавать электрические импульсы, что приводит к подергиванию век.Выгорание. Синдром эмоционального выгорания официально признан ВОЗ болезнью: он развивается в связи с проблемами и перегрузками на работе или в личной жизни, характеризуется устойчивым состоянием стресса. Веко при этом начинает дергаться из-за растущего артериального давления.