Мясников назвал грозящие смертельно опасным заболеванием продукты

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С употреблением некоторых продуктов связан высокий риск смертельно опасного заболевания – пищевого ботулизма, напомнил врач Александр Мясников.В телеэфире Мясников назвал продукты, грозящие возникновением смертельно опасного заболевания. По словам врача,«наиболее опасны в этом плане домашние консервы и различные соленья».Медик пояснил, что некоторые продукты могут быть заражены ботулотоксинами, которые входят в число самых сильных ядов на планете. Если в процессе приготовления пищи они не были должным образом обработаны, возможна интоксикация или пищевой ботулизм. Последствие заражения им может быть очень драматичным, вплоть до смертельного исхода.Так, например, можно пасть жертвой смертельно опасного заболевания, отведав грибов. О заготовках из них Мясников сказал:«Это русская рулетка».Говоря о грозящих смертельно опасным заболеванием продуктах, медик отметил, что местом концентрации спор ботулизма часто становится кишечник животных, рыбы. Помимо того, патогены могут обитать в колбасах, соленой и копченой рыбе – при этом внешний вид, запах продуктов не будут вызывать подозрений.Назвал Мясников и симптомы опасного заболевания, вызываемого ботулотоксинами:«это двоение глаз, опущение обоих век, опущение обоих уголков рта, обездвиживание с сохранением чувствительности, сознания».