Назван способ повысить умственные способности и работоспособность за полчаса

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Однако есть одно важное правило, которое нарушать нельзя.Ученые назвали способ, как повысить умственные способности и продуктивность на работе. В Мичиганском университете провели эксперимент на добровольцах в возрасте от 18 до 50 лет.У испытуемых была возможность поспать днем. Как оказалось, выспавшиеся люди были более продуктивны и лучше справлялись со своими задачами, чем обычно, особенно если это касается тех целей, что требуют упорства.Заведующий отделением медицины сна Михаил Полуэктов пояснил, что в мире по этой теме неоднократно проводились исследования, согласно которым короткий сон в дневное время положительно сказывается на работе мозга. Важно соблюдать правило – не спать более 30 минут.«Если спать днем дольше получаса, то когнитивные функции не растут, а снижаются. После этого периода сон углубляется, и из него уже сложно «вынырнуть» — появляется эффект инерции, когда человеку трудно проснуться окончательно»,