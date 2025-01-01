Назван продукт, снижающий риск преждевременной смерти на 25%

Чили обладает противовоспалительным и противораковыми свойствами.Ученые из Американской кардиологической ассоциации назвали продукт питания, употребление которого может снизить риск смерти на четверть.Специалисты выяснили, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний или рака снижается на 25 процентов, если регулярно употреблять перец чили.Медики изучили данные о здоровье более 570 тысяч человек и пришли к выводу, что у включивших в свой рацион этот продукт пациентов снижался риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 26 процентов, от рака — на 23 процента.Ученые объяснили такие свойства перца чили наличием жгучего алколоида капсаицина. Он обладает противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами. Кроме того, он может регулировать уровень глюкозы в крови.