Ученые определили, что привычка регулярно потреблять сладкие жидкости – от газировки до чая с сахаром – очень опасна в плане роста абдоминального жира.Издание Express сообщает об исследовании специалистов Гарвардской медицинской школы, которыми была определена очень опасная привычка в плане роста жира на животе. Ученые пришли к заключению, что такой привычкой является регулярное питье сладкой газировки.Согласно из данным, любители газированных напитков не просто рискуют заполучить избыточное жироотложение на животе, но и рост висцерального жира, также концентрирующегося в брюшной полости, но в основном – вокруг внутренних органов.«Потребление сладкой газировки способствует росту жира в районе талии и сильно затрудняет процесс похудения. Привычка ежедневно пить сладкие напитки повышает уровень висцерального жира на 10%», - констатируют гарвардские исследователи.По словам доктора Луизы Вайзман, прокомментировавшей выводы о вреде газировки, росту жира на животе содействует питье практически любых сладких напитков. Говоря о последствии их потребления, Вайзман заметила, что«это верный способ обзавестись большим животом в короткие сроки».Для борьбы с абдоминальным ожирением эксперт рекомендует отказываться от сладких жидкостей в первую очередь.