Мерзляками не становятся, а рождаются? Ученые описали генетический механизм устойчивости к холоду

Примерно каждый пятый человек – носитель генетического варианта, который повышает устойчивость к низким температурам.Генный вариантРечь идет о вариантах гена ACTN3, который отвечает за синтез мышечного белка альфа-актин-3. У большинства населения планеты имеется вариант этого гена, при котором в организме вырабатывается соответствующий белок. Но примерно полтора миллиардов человек – носители другого варианта, у них этот белок отсутствует.Ученые предполагали, что у гена ACTN3 была своя роль в эволюции. Возможно, много тысячелетий назад отсутствие альфа-актина-3. помогало людям выжить в холодном климате Европы. Международная группа ученых проверила эту гипотезу экспериментально.ЭкспериментВ новом исследовании приняли участие 42 здоровых мужчины. В эксперименте они должны были погружаться в холодную воду, после чего ученые объективно оценивали, насколько сильно замерзает каждый из них. Температура воды была 14 градусов, охлаждение могло длиться до 120 минут или пока центральная температура тела не достигнет 35,5 градусов Цельсия.Лишь 30% участников, в организме которых присутствовал альфа-актин-3 был, смогли вынести испытание холодом полностью, в течение 120 минут. Из людей с дефицитом этого белка полный цикл охлаждения прошли 69%. Ученые обнаружили, что люди из второй группы меньше дрожат от холода по сравнению с участниками из первой. Они предполагают, что отсутствие дрожи помогает сохранять тепло и энергию.Что это за белокБелок альфа-актин-3 синтезируется в быстрых мышечных волокнах, которые отвечают за быстрые и сильные сокращения мышц. Известно, что его отсутствие связано со снижением спринтерских способностей у человека, но увеличивает мышечную выносливость. Такое увеличение выносливости может усиливать способность сохранять энергию и переносить холод. Авторы нового исследования считают, что говорит в пользу гипотезы, согласно которой определенный вариант гена ACTN3 помог людям выжить, при миграции более чем 50 тысяч лет назад.