Что делать, если заложило ухо

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как определить, из-за чего стало плохо слышно и когда бежать к врачу.За улавливание звука отвечает барабанная перепонка — тонкая мембрана, отделяющая наружный слуховой проход от среднего уха. Звуковые волны заставляют её вибрировать. С помощью молоточка и других слуховых косточек, расположенных в среднем ухе, перепонка передаёт вибрацию в улитку — сложный орган внутреннего уха. В свою очередь, улитка преобразует механические колебания в электрические сигналы, которые по слуховому нерву поступают в мозг. Так мы слышим.Чувство заложенности возникает, когда что-то мешает барабанной перепонке вибрировать. К этому могут привести разные факторы.Почему закладывает ушиВот несколько распространённых причин.Посторонний предмет в ухе. Иногда мелкий элемент (это может быть вата с косметической палочки, грязь, деталь от детской игрушки) перекрывает наружный слуховой проход. В результате звуковые колебания просто не доходят до барабанной перепонки или доходят ослабленными.Вода в ухе. Это тот же посторонний предмет, только жидкий. Предположить, что в ухо попала вода, можно, если чувство заложенности возникло сразу после купания.Серная пробка. Ушная сера защищает уши от инфекций и загрязнений. Но иногда её вырабатывается слишком много. Она скапливается в слуховом проходе и перекрывает его, мешая звуковым колебаниям достичь барабанной перепонки. Кстати, сера хорошо впитывает влагу и разбухает, поэтому пробка нередко возникает после водных процедур.Инфекции наружного слухового прохода (наружный отит). Они часто возникают из-за воды, попавшей в ухо: во влажной среде быстро размножаются бактерии. Именно поэтому второе название наружного отита — «ухо пловца». Впрочем, инфекция может проникать в слуховой проход и через ранки, появившиеся, например, при чистке ушей пальцем или ватной палочкой. Отит сопровождается отёком, слуховой проход сужается, и звуковым волнам становится сложнее достичь барабанной перепонки.Перепады давления. Если давление внутри уха больше, чем снаружи, или наоборот, барабанная перепонка выгибается. В этом напряжённом состоянии ей сложно вибрировать. Перепад давлений случается при посадке или взлёте самолёта, быстром наборе высоты (например, на лифте или в горах), погружении с аквалангом. Как только давление внутри и снаружи уха выравнивается, заложенность пропадает.Насморк. Давление в ушах выравнивается с помощью так называемой евстахиевой трубы — полости, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой. При аллергическом или простудном насморке евстахиева труба забивается слизью. Из-за этого выровнять давление становится сложно, и уши закладывает даже при погодных изменениях.Воспаление среднего уха (средний отит). Самая распространённая причина среднего отита — лор-заболевания: ангина, гайморит, ОРВИ, в том числе грипп. В таких случаях инфекции из носоглотки по евстахиевой трубе поднимаются к среднему уху. Воспаление может поражать и барабанную перепонку: она отекает и менее чутко реагирует на звуковые колебания.Действия зависят от причин заложенности, потому что отит и попавшая в ухо вода — совершенно разные ситуации.Что делать, если в ухе посторонний предметУ уха такое строение, что самостоятельно пытаться что-то достать из него опасно. Ковыряясь ватной палочкой в слуховом проходе, можно случайно повредить барабанную перепонку. А это чревато даже глухотой. Поэтому отложите палочку в сторону и как можно быстрее идите к отоларингологу. Посещение врача в итоге займёт меньше времени, чем попытки достать то, что не выкатывается само по себе.Что делать, если заложило ухо после купанияКак правило, вода из уха вытекает сама собой или со временем высыхает, не доставляя неудобств. Попробуйте ускорить процесс:Просто лягте ухом на подушку, подстелив под него полотенце, и подождите. Вода может вытечь под действием гравитации.Несколько раз потяните за мочку уха, одновременно наклоняя голову к плечу. Эта манипуляция чуть расширит слуховой проход и позволит жидкости стечь.Создайте импровизированную вакуумную помпу. Приложите ладонь руки к уху и несколько раз надавите и отпустите.Попробуйте просушить ухо феном. Для этого установите тёплый (не горячий) режим и включите минимальную скорость обдува. Держите фен на расстоянии примерно 30 см от уха и двигайте его вперёд-назад. Одновременно свободной рукой дёргайте за мочку уха.Обычно вода в ухе не приводит к серьёзным последствиям. Но стоит помнить, что влага — прекрасная среда для размножения патогенных бактерий. Если ощущение заложенности не проходит спустя 2–3 дня и тем более если к нему добавилась боль, как можно быстрее обратитесь к терапевту или лору.Что делать, если заложило ухо из-за серной пробкиМы не можем с точностью установить, что в заложенности виновата именно пробка, если только дома нет отоскопа. С помощью этого прибора осматривают уши. Поэтому при подозрении на серную пробку стоит показаться отоларингологу. Врач поставит точный диагноз и быстро удалит серу.Чаще всего ухо промывают: в большой по объёму шприц без иглы набирают тёплую воду. Пациент садится ровно и держит ёмкость, куда будет стекать жидкость. В ухо вводят шприц и по задней верхней стенке слухового прохода направляют струю воды, которая и вымывает пробку.Если же у человека после каких-либо заболеваний перфорирована барабанная перепонка (то есть в ней есть дырка), ухо не промывают и тем более ничего в него не закапывают. Пробку в этом случае достают специальным зондом с крючком.Если скопления серы возникают у вас регулярно, врач расскажет, как избавиться от них в домашних условиях. Например, он может порекомендовать аптечные капли, которые помогают размягчить и удалить серу. Или посоветует закапывать в ухо перекись водорода (3%), глицерин либо детское масло. Скорее всего, вам придётся повторять эту процедуру несколько раз, прежде чем пробка начнёт растворяться и выпадет.Учтите: домашние средства можно использовать только после рекомендации врача, который однозначно установит, что у вас нет к ним противопоказаний.Что делать, если заложило ухо из-за болезниУ ушной инфекции есть характерные признаки. Чаще всего это сильная стреляющая боль и повышение температуры. Предположить, что в заложенности виновата болезнь, можно и тогда, когда вы наблюдаете симптомы простуды: боль в горле, насморк.В этом случае надо к врачу. Отоларинголог поставит точный диагноз, определит, что за микробы или вирусы вас атаковали, и назначит наиболее эффективное лечение.При бактериальных инфекциях вам пропишут антибиотики. Кроме того, медик подскажет, как снять боль. Например, порекомендует подходящие обезболивающие, посоветует закапать в нос сосудосуживающие капли или принять антигистаминные средства, которые помогут уменьшить отёк. Это же симптоматическое лечение вам назначат, если заложенность уха вызвана вирусами или аллергией.И не вздумайте заниматься самолечением: при отитах оно попросту опасно. Домашние средства могут не сработать, а значит, вы позволите инфекции распространиться. Избавиться от неё станет гораздо сложнее.Ни в коем случае не прогревайте уши при подозрении на инфекцию. Это может привести к разрыву барабанной перепонки и даже глухоте.Что делать, если заложило ухо после полёта или лифтаОбычно такая заложенность быстро проходит сама собой. Но грамотнее всего её предотвратить. Тем более что это просто. Вот несколько работающих способов.Во время взлёта и посадки жуйте жвачку или держите во рту леденец. Если ничего подходящего под рукой нет, попробуйте просто максимально широко зевать или полоскать рот водой. Движения челюстью заставляют работать мышцы, открывающие евстахиеву трубу. В неё поступает воздух, и давление выравнивается.За полчаса-час до взлёта и посадки закапайте в нос сосудосуживающие препараты. Они помогут не допустить отёк и уменьшение диаметра евстахиевой трубы.Старайтесь не летать при насморке, заложенности носа и отитах. Если вы недавно перенесли операцию на ухе, уточните у врача, когда вам снова можно будет безопасно путешествовать.Используйте специальные беруши для самолётов. Это вкладыши, которые позволяют медленно выравнивать давление на барабанную перепонку во время взлёта и посадки.Если ухо всё же заложило и вы не можете избавиться от этого неприятного ощущения, попробуйте сжать крылья носа, будто собираетесь сморкаться, и сделайте медленный выдох. Такая манипуляция называется манёвр Вальсальвы. Учтите: его нельзя применять при ушных инфекциях, чтобы не сделать хуже.Обязательно и как можно быстрее обратитесь к отоларингологу, если после перелёта:сильная боль длится дольше нескольких часов;вы слышите многочасовой звон или шум в ушах;присутствует постоянное головокружение, тем более если оно настолько сильное, что вызывает тошноту и рвоту;из уха вытекает кровь.Это могут быть симптомы баротравмы (повреждения, вызванного давлением). Чтобы не рисковать слухом, надо уточнить диагноз и при необходимости начать лечение.