Диетолог Римма Мойсенко объяснила, в каких случаях могут вредить фрукты

По мнению диетолога, лучше не употреблять в пищу очень сладкие фрукты.Кандидат медицинских наук Римма Мойсенко объяснила в интервью, когда организму могут вредить фрукты. Один из случаев – употребление ощутимо сладких плодов: организм получает слишком высокую дозу фруктозы. Между тем, большое количество фруктозы может вызывать нарушение обмена веществ, избыточное жироотложение.Учитывая это, Римма Мойсенко советует не есть мягкие, слишком сочные, перезревшие фрукты – они отличаются самым значительным содержанием фруктозы.«Неважно, какой это фрукт: если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой», - отметила специалист.Рассказывая, в каких случаях могут вредить фрукты, Римма Мойсенко добавила, что они могут стать причиной повышенного брожения в пищеварительной системе. Кроме того, употребление фруктов (ягод тоже) нередко вызывает аллергические реакции. Диетолог объяснила, что«нежелательно увлекаться экзотическими плодами»,поскольку такие фрукты особенно часто провоцируют их. Аллергическую реакцию могут активизировать даже хорошо знакомые всем бананы.Вдобавок фрукты и ягоды могут вредить в случаях имеющихся нарушений ЖКТ. По словам Мойсенко, при наличии проблем в работе желудочно-кишечного тракта ухудшение состояния может вызвать любой фрукт, но особенно цитрусовые.