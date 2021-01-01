5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при этом вкусные
Завтрак. От того, что мы едим с утра, зависит весь последующий день. Ведь утром мы наполняемся энергией на целый день. Кто-то предпочитает более сытные завтраки, а кто-то каждый раз думает о том, какой бы полезный тост (с чем) приготовить. Диетолог Светлана Фус рассказала, каким должен быть правильный утренний тост.
"Если вы любите бутерброды и тосты, то сделаи?те их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты. Тогда такая еда будет полезным дополнением к завтраку. Или полдником, его удобно взять с собой на работу", – говорит Светлана Фус.
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Хлеб должен быть из цельнозерновои? муки.
Необходим важныи? компонент – мясо, рыба или птица в отварном виде, приготовленные на пару или запеченные.
Никаких соусов и маи?онеза! "Специальные" соусы очень калории?ны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используи?те смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.
Не забывайте о зелении овощах – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.
Для вкуса можно положить прянои? зелени. В меру.
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5 вариантов полезного тоста
Вариант 1. Цельнозерновой хлеб, мягкий сыр, яйцо, петрушка
Вариант 2. Цельнозерновой хлеб, тунец, яйцо, помидор, салат
Вариант 3. Цельнозерновой хлеб, мягкий сыр, лосось, огурец, укроп
Вариант 4. Цельнозерновой хлеб, сыр с плесенью, груша, орех, руккола
Вариант 5. Цельнозерновой хлеб, твердый сыр, салат, маслины, сельдерей
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