Употребление перца снижает риск смертности на четверть

Исследование, которое проводила Американская кардиологическая ассоциация, показало: регулярное потребление в пищу острого перца (чили) способно на четверть снижать риск смертности.Вывод ученых о том, что употребление острого перца на четверть снижает риск смертности, опубликовало издание Express. Исследователями были проанализированы данные более 570 тысяч человек из ряда стран. Специалистов интересовало, как соотносятся пищевые привычки людей, их риск пострадать от развития опасных заболеваний и смертность.Авторы проекта пришли к выводу, что любовь к острому может продлевать жизнь, ощутимо снижая риск смертности.«У людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, от рака – на 23%», - констатировали ученые.Независимо от причин смертность среди почитателей перца была ниже на четверть (25%), подсчитали научные эксперты.Объясняя, почему употребление перца снижает риск смертности, они отметили, что это связано с действием компонентов острого продукта.Благодаря им потребление перца оказывает противовоспалительный, антиоксидантный, противоопухолевый эффект, помимо того – помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.