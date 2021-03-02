Комплексное руководство по противовоспалительной диете

Прежде чем разбираться в пользе противовоспалительной диеты, необходимо выяснить, что из себя представляет процесс воспаления. У большинства из нас воспаление ассоциируется с отеком или покраснением, например, из-за больного зуба. Это два ярких признака воспаления, проявляющиеся внешне. Воспаление – природный механизм в организме как составляющая иммунной реакции.Прежде чем разбираться в пользе противовоспалительной диеты, необходимо выяснить, что из себя представляет процесс воспаления. У большинства из нас воспаление ассоциируется с отеком или покраснением, например, из-за больного зуба. Это два ярких признака воспаления, проявляющиеся внешне. Воспаление – природный механизм в организме как составляющая иммунной реакции.Суть противовоспалительной диеты и примерное менюКогда тело борется с определенной инфекцией или травмой, оно использует воспалительные клетки. Поэтому мы и видим такие признаки как отечность, покраснение, болевые ощущения. Это естественно.Сценарий меняется, если воспаление затягивается или не проходит окончательно. Такое хроническое воспаление свидетельствует, что тело всегда пребывает в состоянии повышенной готовности, что провоцирует следующие осложнения со здоровьем: сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и злокачественные новообразования.Хорошая новость: уровень воспаления находится в организме под контролем. Негативные факторы (курение, лишний вес, злоупотребление спиртными напитками) могут повысить вероятность появления воспаления.Диета в данном вопросе играет роль, и коррекция рациона питания, могла бы выступить удачным методом снижения воспаления. Прием медикаментозных средств против хронической боли рекомендуется тогда, когда это действительно необходимо. Однако, многие препараты имеют побочные эффекты в виде сонливости, туманного сознания, проблем с памятью.Как работает противовоспалительная диетаСтрогого регламента указанной диеты не существует. Суть противовоспалительной диеты заключается в том, чтобы включать в меню продукты, борющиеся с воспалением, и исключать продукты, которые, способствуют ему.В идеале необходимо съедать от 7 до 9 порций фруктов и овощей в день, минимизировать потребление красного мяса и молокопродуктов, отдавать предпочтение сложным углеводам вместо простых и удалить из протокола питания обработанные продукты.Возможно, вы остановите свой выбор на пище, богатой жирными кислотами омега-3, включая анчоусы, лосось, палтус и мидии, вместо жирных кислот омега-6, имеющихся в кукурузном масле, майонезе, салатных заправках.Указанная пища - хорошая идея для всех. По сути, противовоспалительная диета придется кстати тем, кто страдает хроническим воспалением. Спортсмены и интенсивно тренирующиеся лица, которые стремятся уменьшить воспаление, также могут применять данную диету.Список рекомендованных и запрещенных продуктов при противовоспалительной диетеСуть противовоспалительной диеты заключается в выборе продуктов, которые могут помочь снизить воспаление и сокращении потребления пищи, которая дает противоположный эффект.Рекомендованные продуктыСвежие фрукты: грейпфрут, виноград, черника, банан, яблоки, манго, персик, гранатСухофруктыОвощи (преимущественно брокколи, брюссельская, цветная капуста)Белки растительного происхождения (сейтан, чечевица)Рыба жирных сортов: океанический лосось, сардины, тунец альбакор, сельдь, скумбрияЦельнозерновые продукты: овсянка, коричневый рис, хлеб из цельной пшеницыЛистовая зелень: шпинат, салат ромейнИмбирьОрехи: грецкие, миндальСемена: чиа, льняныеПродукты с высокой концентрацией омега-3 жирных кислот: авокадо, оливковое маслоКофеЗеленый чайЧерный шоколад (в меру)Красное вино (в меру)Пища, которой следует избегать или ограничитьРафинированные углеводы: белый хлеб, выпечка, сластиПродукты и напитки с большим процентом сахара в составеКрасное мясоМолокопродуктыОбработанные мясные продукты: фастфуд, колбасные изделияЖареная пищаОриентировочное недельное меню для старта противовоспалительной диетыУказанное меню - не догма, оно допускает различные вариации с введением других противовоспалительных продуктов. Если человек страдает таким заболеванием, как диабет, в таком случае естественны специфические диетические потребности.Первый деньЗавтрак. Овсяная каша с черникой. Чашка травяного чая.Обед. Салат из капусты с нутом, свеклой и гранатовыми зернами, заправленный оливковым маслом и соком лимона.Ужин. Пицца с анчоусами, лососем и томатами на основе из цветной капусты.Второй деньЗавтрак. Овсяная каша с грецкими орехами и клубникой. Чашка травяного чая.Обед. Лосось с гарниром из капусты брокколи, коричневым рисом и имбирем.Ужин. Имбирный карри с сига, капустой, ячменем.Закуска. Манго.Третий деньЗавтрак. Киноа с бананом, черникой и миндальным маслом. Чашка зеленого чая.Обед. Салат из рукколы с тунцом, персиками и грецкими орехами.Ужин. Салат из шпината с лососем на гриле и коричневым рисом на гарнир.Закуска. Виноград.Четвертый деньЗавтрак. Капуста и грибные фриттаты, 1/2 грейпфрута. Чашка чая.Обед. Коричневый рис с горохом и тушеным картофелем.Ужин. Вегетарианский бургер на булочке из цельного зерна. Гарнир из брюссельской капусты.Закуска. Пригоршня из смеси несоленых орехов.Пятый деньЗавтрак. пудинг из семян чиа, яблок с миндальным маслом. Чашка зеленого чая.Обед. Салат из шпината с тунцом и морковью.Ужин. Красный перец, фаршированный индейкой, киноа, нутом.Закуска. Пригоршня несоленого миндаля.Шестой деньЗавтрак. Соевый йогурт с черникой. Чашка травяного чая..Обед. Жаркое из лебеды с сардинами, томатами, черными бобами, шпинатом и авокадо.Ужин. Лосось с чечевицей и салат из шпината.Закуска. Кусочек черного шоколада и пригоршня из смеси несоленых орехов.Седьмой деньЗавтрак. Бутерброд с бабаном. Чашка чая..Обед. Измельченный авокадо, помидоры черри на тосте из цельного зерна с творогом.Ужин. Жаркое с болгарским перцем, грибами и брокколи, приготовленными на оливковом масле.Закуска. Вишня.Соблюдение противовоспалительной диеты поможет при:Расстройствах аутоиммунной природыСердечно-сосудистых патологияхЗлокачественных новообразованияхБолезни АльцгеймераДиабетеПроблемах с легкимиЭпилепсии.