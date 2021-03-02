Почему кофе нельзя хранить в холодильнике

Эксперты предупреждают, что при хранении в холоде кофейные зёрна испортятся и потеряют свой аромат. Кроме того, находящийся в холодильнике кофе поглощает запахи других продуктов питания.Принято считать, что помещаемая в холодильник пища может прослужить максимально долго. Но это справедливо не для всех продуктов питания. В частности, эксперты настоятельно призывают никогда не хранить в холодильнике кофе, как молотый, так и зерновой. Это приведет к уничтожению его аромата, ради которого мы и употребляем данный напиток.Как сообщается в газете The Telegraph, кофе обладает естественной функцией дезодоранта, и если хранить его вместе с другими продуктами питания, то он впитает их запахи. А кому интересен кофе с запахом рыбы, мяса или сыра? Эксперты настоятельно призывают помещать кофе в плотный, не пропускающий воздух контейнер где-нибудь на кухне, который позволит сохранить этот продукт максимально долго. Кофейные зёрна - это натуральный продукт, который портится, если его хранят неправильно.Свежемолотый кофе рекомендуется употреблять в течение нескольких часов, дальнейшее хранение может несколько испортить вкус напитка. То же самое касается и растворимого кофе, который также не следует хранить в холодильнике. Напомним, что снижение температуры предохраняет некоторые продукты питания от порчи из-за разного рода бактерий. Но кофе эта опасность не угрожает.