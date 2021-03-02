Российские ученые научились подавлять нейровоспаление

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Биологи из РУДН подтвердили, что хорошо известное спазмолитическое средство под названием гимекромон может подавлять воспалительную реакцию в астроцитах, важных глиальных клетках центральной нервной системы. Потенциально его можно использовать для разработки лекарств от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных состояний. Результаты исследования были представлены в International Journal of Molecular Sciences.Команда биологов из РУДН вместе со своими коллегами из МГУ подтвердила, что интенсивность воспаления можно снизить, ограничив количество противовоспалительных молекул, вырабатываемых астроцитами. Для этого они предложили использовать гимекромон, препарат, который в настоящее время применяется для лечения спазмов.Команда исследовала влияние гимекромона на астроциты в культуре клеток головного мозга крысы. Образцы клеточной культуры обрабатывали липосахаридом, который активировал рецепторы, ответственные за воспаление, а затем гимекромоном. Оказалось, что гимекромон подавляет выработку противовоспалительных молекул: фактора некроза опухоли альфа и интерлейкинов IL-6 и IL-1-бета, а также оксилипинов.