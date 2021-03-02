Российские ученые научились подавлять нейровоспаление
Команда биологов из РУДН вместе со своими коллегами из МГУ подтвердила, что интенсивность воспаления можно снизить, ограничив количество противовоспалительных молекул, вырабатываемых астроцитами. Для этого они предложили использовать гимекромон, препарат, который в настоящее время применяется для лечения спазмов.
Команда исследовала влияние гимекромона на астроциты в культуре клеток головного мозга крысы. Образцы клеточной культуры обрабатывали липосахаридом, который активировал рецепторы, ответственные за воспаление, а затем гимекромоном. Оказалось, что гимекромон подавляет выработку противовоспалительных молекул: фактора некроза опухоли альфа и интерлейкинов IL-6 и IL-1-бета, а также оксилипинов.
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