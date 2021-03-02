Неожиданная польза яблок: как они могут влиять на мозг и другие органы?

Неожиданную пользу яблок для мозга выявили исследователи – оказалось, что фрукты способствуют снижению риска его заболеваний.Согласно данным, которые опубликовал журнал Stem Cell Reports, яблоки содержат вещества, активизирующие нейрогенез – процесс образования новых нейронов, клеток, улучшающих способность к обучению и качество памяти. Благодаря этому улучшается защита человека от когнитивного упадка, деменции.«Фитонутриенты яблок, ресвератрол и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), могут оказывать положительное влияние на различные органы, включая мозг», - констатируют исследователи.Рассказывая о том, как яблоки могут влиять на различные аспекты здоровья, научные эксперты перечислили ряд их неожиданно полезных свойств.Сохраняют здоровье сердца. Яблоки помогают снижать высокое кровяное давление, уровень плохого холестерина в организме. Это свойство объясняется наличием растворимой клетчатки.Помогают контролировать уровень сахара в крови. Высокое содержание клетчатки в яблоках помогает контролировать процесс расщепления сахара в крови, избегать его резких колебаний. Но употреблять следует не слишком сладкие сорта.Улучшают иммунный ответ. Яблоки богаты различными антиоксидантами, которые помогают улучшить иммунный ответ и таким образом снизить риск разных заболеваний. Вещества антиоксиданты известны своим свойством уменьшать окислительный стресс в организме, способствующий общей физической дегенерации и заболеваниям.