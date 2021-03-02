ТОП-5 специй для борьбы с лишним весом

Добавьте их в свой рацион.Многие из нас любят пряную еду с добавлением многих трав и специй. Однако, когда мы хотим похудеть, мы почему-то отказываемся от приправленной пищи. Эксперты заявляют, что для эффективного похудения каждый день в рационе должны быть специи.ТОП-5 специй для эффективного похудения:Куркума. Она улучшает пищеварение и способствует нормализации кишечной флоры. Обладает хорошим антибактериальным свойством, очищает кровь, стимулируя образование новых клеток крови, усиливая желчевыделение.Перец. Он увеличивает скорость метаболизма, оказывает общеукрепляющее, отхаркивающее, ветрогонное и глистогонное действие. Перец и красный перец влияют на микроциркуляцию, также есть и антибактериальное свойство. Кстати, жители восточных стран, в пище которых много перца, практически не имеют проблем с лишним весом и пищевых отравлений.Розмарин. Слишком злоупотреблять им не нужно, так как это одна из самых сильных пряностей. Но польза колоссальная! Тут и желчегонное действие, антисептическое, спазмолитическое, тонизирующее свойство. Иногда он применяется даже как антидепрессант! И очень помогает при пищеварении.Корица. Ее острый сладкий вкус способен уменьшать аппетит, имитировать сладкий вкус. Можно использовать при добавлении в чай, кофе, десерты и даже кефир.