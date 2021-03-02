Личные качества и долголетие оказались связаны

Лимерикский университет провел исследование и установил, что добросовестные люди чаще проживают долгую жизнь. И данный факт ученые связывают с работой иммунной системы. Известно, что чрезмерная активность иммунитета, провоцирующая хроническое воспаление, грозит развитием тяжелых заболеваний и преждевременной смертью.В рамках исследования эксперты проанализировали данные примерно 1000 человек, чей возраст на начало исследования в среднем составлял 59 лет. Наблюдения за добровольцами продолжались 14 лет. При этом добровольцы проходили тестирование на выраженность основных качеств личности - доброжелательности, добросовестности, эмоциональной стабильности, общительности и интеллекта. Также сдавался анализ крови на биомаркеры воспаления.Оказалось, у людей, набравших минимальные баллы по шкале добросовестности (включала проявления ответственности, порядочности, организованности, способности к самоконтролю), риск преждевременной смерти был повышен на 40% по сравнению с людьми, набиравшими максимум баллов в этой категории. Показательно: у людей с сильно выраженной добросовестностью был очень низкий уровень интерлейкина-6. Это биомаркер, показывающий активность иммунной системы и играющий важную роль в развитии возрастных заболеваний.