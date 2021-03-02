Окулисты ответили, безопасно ли носить цветные линзы

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Не стоит часто их носить.Цветные линзы, которые называют также декоративными или костюмными, – это линзы, которые меняют внешний вид глаз. Они могут «перекрасить» вашу радужку, скорректировать форму и размер зрачков, добавить какой-то рисунок или даже изменить облик всего глаза.Что нужно знать о цветных линзахЧтобы правильно подобрать линзы, обратитесь к офтальмологу. Специалист поможет подобрать подходящий бренд, размер линз и оценить, как ваши глаза на них реагируют.Неправильная посадка линз может привести к серьезным повреждениям и даже развитию слепоты. Заграницей костюмные линзы считаются медицинскими изделиями и требуют обязательного рецепта, независимо от того, корректируют они зрение или нет. Не стоит покупать линзы на блошиных рынках и в косплей-магазинах, это опасно. Сами линзы можно купить в оптике или в интернет-магазине (сверившись с рецептом врача).Неправильно подобранные по размеру линзы могут вызвать потертость или язву роговицы. Костюмные линзы также могут пропускать меньше кислорода в глаза, потому что пигменты, используемые для добавления цвета, делают линзу менее воздухопроницаемой, что приводит к возникновению дискомфорта и покраснения.Обратите внимание на этот коэффициент у линз, у него довольно большой разброс: для комфортного ношения значение коэффициента пропускания воздуха должно быть 80 – 130 единиц.Опасность цветных линзПравильно подобранные цветные линзы безопасны, они не портят зрение и не приводят к травмам глаз, если соблюдать правила ношения и ухода.Костюмные линзы носят практически так же, как обычные контактные, они даже бывают с диоптриями. Единственная разница – это сам цвет. Если вы привыкли носить контактные линзы, то у вас не должно возникнуть проблем с ношением цветных. Некоторым людям цветные линзы кажутся менее удобными, потому что они могут быть немного толще, но обычно разница незначительная.Если ваши костюмные линзы плотные и полностью закрывают зрачок, лучше не надевайте их для выхода на улицу, особенно в темное время: линзы могут ограничить вашу способность видеть транспорт, людей и другие препятствия. Носите такие линзы в хорошо освещенных безопасных местах.