Вакцинация по новой схеме поможет побороть инфекции мочевыводящей системы
Вакцина против инфекций мочевого пузыря (антиген плюс адъювант), которая может не только уничтожить остаточные бактерии в мочевом пузыре, но и предотвратить будущие инфекции, показала свою эффективность на животных моделях. Так, когда мочевой пузырь мышей заражался бактериями E.coli, иммунная система направляла в пораженную зону восстанавливающие клетки, чтобы регенерировать поврежденную ткань. Однако обычно выделяется довольно мало иммунных клеток, противостоящих бактериям. Это приводит к тому, что инфекция никогда не уходит полностью, а продолжает развиваться в мочевом пузыре.
Новая стратегия предполагает, что вакцина "научит" мочевой пузырь более эффективно бороться с опасными бактериями. Эксперименты доказали: путем введения вакцины непосредственно в мочевой пузырь, где обитают остаточные бактерии, удавалось достичь более мощного иммунного ответа, чем при традиционной внутримышечной инъекции. Такая методика гарантировала полное удаление патогенной флоры из мочевого пузыря.
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