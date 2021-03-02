Вакцинация по новой схеме поможет побороть инфекции мочевыводящей системы

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Дьюкский университет опробовал подход, который позволит значительно сократить распространенность инфекций мочевыводящих путей. Ученые делают ставку на вакцинацию, призванную запрограммировать организм на борьбу с бактериями, вызывающими соответствующие инфекции.Вакцина против инфекций мочевого пузыря (антиген плюс адъювант), которая может не только уничтожить остаточные бактерии в мочевом пузыре, но и предотвратить будущие инфекции, показала свою эффективность на животных моделях. Так, когда мочевой пузырь мышей заражался бактериями E.coli, иммунная система направляла в пораженную зону восстанавливающие клетки, чтобы регенерировать поврежденную ткань. Однако обычно выделяется довольно мало иммунных клеток, противостоящих бактериям. Это приводит к тому, что инфекция никогда не уходит полностью, а продолжает развиваться в мочевом пузыре.Новая стратегия предполагает, что вакцина "научит" мочевой пузырь более эффективно бороться с опасными бактериями. Эксперименты доказали: путем введения вакцины непосредственно в мочевой пузырь, где обитают остаточные бактерии, удавалось достичь более мощного иммунного ответа, чем при традиционной внутримышечной инъекции. Такая методика гарантировала полное удаление патогенной флоры из мочевого пузыря.