Врач Марсело Андраде рассказал о неожиданной опасности чая с ромашкой

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Чай с ромашкой принято считать исключительно полезным натуральным средством, но в некоторых случаях такой напиток может навредить здоровью. Об этом, по данным сетевого издания "Актуальные новости", предупредил педиатр Марсело Андраде, который представляет госпиталь Сан-Хуан-де-Деу в Барселоне (Испания).Как объяснил Андраде, в некоторых случаях организм может демонстрировать очень негативную реакцию на биологически активные вещества растительного происхождения. Само-собой, что это актуально и для ромашки.В частности, чай из ромашки может быть вредным для маленьких детей. "У детей еще не в полной мере развиты внутренние органы, поэтому метаболизм активных компонентов растений может осуществляться в детском организме не так, как во взрослом. Соответственно, не стоит давать ребенку, страдающему от коликов, чай из ромашки. Потому что эффект может быть непредсказуемым", — сказал Андраде.В некоторых случаях, как отметил врач, травяные настои провоцируют проблемы с почками, изжогу и даже внутренние кровотечения, поэтому применять их для лечения детей нужно с колоссальной осторожностью. "Может быть множество побочных эффектов, обусловленных разными особенностями организма. Не стоит думать, что чай из ромашки — это исключительно безобидное средство", — пояснил педиатр.