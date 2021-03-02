Препарат от диареи может помочь в лечении лейкемии

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Новое исследование одного из наиболее распространенных и трудно поддающихся лечению видов рака выявило эффективный способ снижения устойчивости к химиотерапии за счет использования лекарства, уже одобренного для лечения диареи. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine.«Мутации ДНК являются движущей силой развития рака», - рассказывает доктор Чи Вай Эрик Со, автор исследования. «Однако эти мутации должны произойти в правильных клетках, чтобы стать злокачественными. Определение клеток происхождения важно для понимания биологии рака и разработки лучшей терапевтической стратегии. В этом исследовании мы реконструировали и определили клетки происхождения агрессивной и резистентной к лечению формы лейкемии человека».Ученые обнаружили, что при устойчивости клетки экспрессируют особый белок, который вырабатывает химиопрепараты. Ученые использовали антибиотик, одобренный для лечения диареи на мышах, которым трансплантировали клетки лейкемии человека. В результате устойчивость к лечению снизилась, а выживаемость мышей значительно увеличилась.