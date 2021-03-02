Гриб чага может помочь в борьбе с облысением

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Облысение – бич современного мира, причем, с недавних пор, не только для мужчин, но и для женщин. Ученым удалось установить, что волосы на голове выпадают от того, что происходит сбой в иммунной системе, и она начинает атаковать волосяные фолликулы. Последние под натиском сжимаются, их работа замедляется, и волосы перестаю расти.По статистике только в Америке от алопеции страдает почти семь миллионов человек. При этом, это аутоимунное заболевание передается по наследству. На сегодняшний день эффективных методов предотвращения алопеции не существует.Однако не так давно ученые в университете Токусимы нашли лекарство, которое могло бы обратить вспять последствия облысения. В своих исследованиях японцы обратили внимание на чагу, гриб-паразит, который растет на лиственных деревьях. На протяжении столетий восточная народная медицина использовала чагу для лечения заболеваний ЖКТ и улучшения здоровья волос. Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что чага содержит большое количество веществ, которые в комплексе могут стимулировать естественный рост волос, помогая таким образом организму побороть последствия алопеции.