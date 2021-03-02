Анализы крови предскажут тяжёлый коронавирус

Исследование показало, что по анализам крови можно с высокой степенью точности предположить развитие тяжёлой формы коронавируса ещё до её начала. Это поможет врачам уберечь пациентов от массы тяжелейших осложнений.

Учёные обнаружили целый ряд биомаркеров или биологических сигналов, которые связаны с активацией белых клеток крови и ожирением. А по ним можно предсказать тяжесть течения COVID-19 у пациентов. Результаты этого исследования публикует журнал Blood Advances.

Когда пациенты с коронавирусом доставляются в приёмные отделения, у медиков не так много способов сделать прогноз о том, у кого из больных недуг будет протекать тяжелее всего, и кому понадобится реанимация, а кто с большей вероятностью быстро поправится. Для решения этой проблемы и было проведено исследование, сосредоточенное на биомаркерах, с помощью которых можно предсказать тяжёлое течение коронавируса. Ученые выяснили, что при более высоком уровне этих маркеров пациенты чаще нуждались в отделениях интенсивной терапии, требовали искусственной вентиляции лёгких и чаще уходили из жизни.

Ранее в ходе некоторых лабораторных исследований были установлены возможные индикаторы тяжёлой разновидности COVID-19. К ним относились показатели D-димера, свертываемость крови и уровень белков, известных как цитокины. Эти вещества высвобождаются при воспалительных процессах в организме. Но до сих пор ни один лабораторный маркер не мог предсказать, какие именно пациенты с COVID-19 в конечном итоге перенесут наиболее тяжелую форму короновируса еще до развития классических симптомов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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