Анализы крови предскажут тяжёлый коронавирус

Исследование показало, что по анализам крови можно с высокой степенью точности предположить развитие тяжёлой формы коронавируса ещё до её начала. Это поможет врачам уберечь пациентов от массы тяжелейших осложнений.Учёные обнаружили целый ряд биомаркеров или биологических сигналов, которые связаны с активацией белых клеток крови и ожирением. А по ним можно предсказать тяжесть течения COVID-19 у пациентов. Результаты этого исследования публикует журнал Blood Advances.Когда пациенты с коронавирусом доставляются в приёмные отделения, у медиков не так много способов сделать прогноз о том, у кого из больных недуг будет протекать тяжелее всего, и кому понадобится реанимация, а кто с большей вероятностью быстро поправится. Для решения этой проблемы и было проведено исследование, сосредоточенное на биомаркерах, с помощью которых можно предсказать тяжёлое течение коронавируса. Ученые выяснили, что при более высоком уровне этих маркеров пациенты чаще нуждались в отделениях интенсивной терапии, требовали искусственной вентиляции лёгких и чаще уходили из жизни.Ранее в ходе некоторых лабораторных исследований были установлены возможные индикаторы тяжёлой разновидности COVID-19. К ним относились показатели D-димера, свертываемость крови и уровень белков, известных как цитокины. Эти вещества высвобождаются при воспалительных процессах в организме. Но до сих пор ни один лабораторный маркер не мог предсказать, какие именно пациенты с COVID-19 в конечном итоге перенесут наиболее тяжелую форму короновируса еще до развития классических симптомов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)