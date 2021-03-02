Клеточная терапия показала перспективность для больных паркинсонизмом

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Университет Висконсина смог убрать часть симптомов болезни Паркинсона у макак с помощью пересадки в мозг животных новых нейронов. Эти нейроны были выращены из стволовых клеток заболевших обезьян. Улучшение в состоянии животных фиксировалось через полгода. А через год концентрация дофамина в теле повышалась в 2-3 раза, что увеличивало подвижность животных.В общей сложности были проведены эксперименты на 10 обезьянах. В головной мозг животных сначала вводили токсин, который убивает часть нейронов (имитация болезни Паркинсона). Параллельно забирались образцы клеток кожи для перепрограммирования. Получались стволовые клетки, способные превращаться в нейроны черной субстанции и различные типы вспомогательных клеток мозга.Когда проявились первые симптомы болезни, ученые введи в полосатое тело мозга животных новые клетки. Эти клетки прекрасно прижились, начали вырабатывать дофамин, чей уровень падает при болезни Паркинсона. Выросший уровень дофамина сразу же положительно отразился на поведении животных (вернулась подвижность). Примечательно: если животным вводили чужие стволовые клетки, то иммунная защита хозяина не давала клеткам прижиться.