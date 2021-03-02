Опасные продукты с фруктозой

Богатая фруктозой диета способна повредить иммунную систему. Вот почему так важно знать продукты, которых следует избегать.Фруктоза - натуральный сахар, содержащийся в полезных фруктах и овощах. С другой стороны, источники этого сахара вроде подсластителей вредны для организма, поскольку могут повредить иммунную систему. Ученые из Великобритании доказали, что продуктов с высоким содержанием фруктозы нужно избегать. Больше всего её в газированных напитках, сладостях и полуфабрикатах.Этот тип диеты может приводить к хроническим заболеваниям, включая ожирение, диабет второго типа и неалкогольный жировой гепатоз. Фруктоза вызывает воспаления иммунной системы, и этот процесс приводит к появлению большего количества реактивных молекул, также в дальнейшем провоцирующих воспаления. Вот почему так важно следить за своим рационом.Держитесь подальше от продуктов с высоким уровнем сахара вроде газировки и других безалкогольных напитков, а также консервированных фруктов. Полезно будет сократить количество сладких злаков, которые мы любим употреблять на завтрак, особенно всяких шоколадных хлопьев. Нездоровое питание в целом, крайне опасно для нашего организма, но в нём ещё и очень много фруктозы. Воздержитесь от фастфуда, магазинах тортиков и пирожных. Лучше готовить их самостоятельно, когда вы точно знаете, какое количество сахара используете.