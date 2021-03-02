Выдыхайте: маска не снижает уровень кислорода в крови у астматиков

Будем честны: носить маски не слишком приятно и комфортно. Многие люди, особенно те, кто имеют проблемы с дыханием, отказываются их носить, боясь задохнуться. Например, астматики. Врачи из США провели собственное исследование и доказали, что это не более чем миф.Прошлым летом Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что ношение масок не создает дефицита кислорода и не вызывает интоксикации углекислым газом. Позже Американская ассоциация здоровья легких (ALA) подтвердила эту информацию, заявив, что нет никаких доказательств тому, что самая распространенная мера профилактики COVID-19 может ослабить иммунную систему.Ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Мичигана (University of Michigan School of Public Health) обнародовали результаты исследования, которое они провели с целью доказать, что маски не препятствуют нормальному дыханию даже у людей с бронхиальной астмой.«Мы очень часто слышим от наших пациентов с заболеваниями органов дыхания, что они боятся носить маску, потому что это может быть для них опасно. Поэтому мы решили проверить, действительно ли существует какая-то угроза для людей с астмой или нет», - сообщили ученые в ходе онлайн-конференции Американской академии аллергии, астмы и иммунологии, где были представлены результаты исследования.Врачи провели анкетирование 223 взрослых и детей, обратившихся в клинику аллергии Университета Мичигана с сентября по октябрь прошлого года. Пациенты отвечали на вопросы о том, была ли у них диагностирована астма, какую маску носят для защиты от коронавирусу и как долго. Около половины (46%) участников сообщили, что страдают астмой.Авторы исследования провели пульсоксиметрию в состояния покоя для измерения сатурации — уровня кислорода в крови (SpO2) у всех добровольцев. В целом, среднее значение SpO2 составляло 98% (диапазон 93–100%) как в группе участников с астмой, так и без нее.Специалисты также оценили влияние различных типов масок на уровень кислорода в крови: тканевой, медицинской и респиратора №95. Среднее значение SpO2 для первых двух типов составило 98%, для респиратора — 99%. Продолжительность использования защитного средства не оказала существенного влияния на сатурацию — у тех, кто носил маску в течение часа уровень кислорода в крови составил 98% по сравнению с 99% у тех, кто ходил в маске дольше часа.«Мы не обнаружили никакого влияния ношения маски на сатурацию ни у кого из пациентов, независимо от того, страдали они астмой или нет. Нет никакой связи и с временем ношения маски. Наши выводы убедительно подтверждают данные о том, что ношение всех типов масок абсолютно безопасно. Надеемся, что это успокоит пациентов с астмой», - заключили авторы исследования.