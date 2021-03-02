В каких случаях нужно обращаться к лор-врачу в обход терапевта

Многие люди привыкли обращаться к терапевту при появлении первых признаков недомогания, но в некоторых случаях это ведет к потере драгоценного времени. Когда необходимо обращаться сразу к лор-врачу, а не к терапевту — корреспондентам информационно-аналитического журнала "Слово и Дело" рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.Немедленного вмешательства отоларинголога требует оталгия — боль в ухе. Ушная боль может показаться безобидным симптомом, но за ней вполне могут скрываться серьезные патологии, затягивать с лечением которых ни в коем случае не стоит. В общем, если у вас болит в ухе, то обращайтесь сразу к лору — советует Зайцев."Даже если у вас банальная серная пробка, то удалить ее сможет только отоларинголог, т.к. у терапевта нет ни навыков, ни оборудования для этого. Не поможет терапевт и тогда, когда речь идет о нарушениях слуха", — пояснил лор-врач.При заложенности носа тоже имеет смысл обращаться напрямую к лору, т.к. терапевт может только назначить сосудосуживающие капли, или, в крайнем случае, гормональный препарат. "Терапевт осмотрит нос на предмет отечности, кист и полипов. Если развился гнойный процесс, то потребуется вакуумная санация, а в каких-то случаях пациенту нужен прокол гайморовой пазухи. Лор может направить пациента сразу на операцию. В любом случае, терапевт не поможет вылечить проблемы с носом", — сказал Зайцев.