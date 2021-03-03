Здоровое питание: Топ-5 ошибок

Если вы видите, что ваши усилия к похудению и оздоровлению не приводят к положительному результату, возможно, следует пересмотреть укоренившиеся взгляды на правила питания и перестать считать вредную еду здоровой и полезной для организма. Предлагаем 5 распространенных заблуждений о правильном питании.Мы часто пребываем в плену заблуждений самого разного характера. А уж по поводу продуктов питания существует такое множество мнений, что трудно разобраться, где истина, а где миф. Давайте выясним вместе, какие же заблуждения относительно здоровой еды преследуют нас. Вот пять самых распространенных из них.5 мифов о полезной и здоровой пище1. «Чтобы избавиться от лишнего веса, приобретаю конфеты «без сахара»«Без сахара» - звучит обнадеживающе. Но возникает вопрос: «Чем именно этот сахар заменили?» Как правило, указанный «вредный» продукт заменяют фруктозой, рекламируемой как альтернатива сахару.Однако, масса специальных исследований ставят под сомнение пользу фруктозы. Избыточный вес, сахарный диабет и патологии печени - вот к чему ведет стабильное употребление фруктозы.Следующие синтетические заменители сахара – сорбит (провоцирует желчекаменную болезнь) и аспартам (негативно влияет на нервную систему).Природный заменитель сахара, не демонстрирующий каких-либо побочных эффектов - экстракт травы стевии. Трава эта сладкая на вкус.2. «В одном хлебце содержится лишь 20 калорий, а торт также низкокалорийный»Безусловно, можно похудеть, регулируя калорийность ежедневного меню, но если базовыми продуктами диеты выступают рафинированные мучные изделия и животные белки, следует ожидать неблагоприятных последствий для организма.Когда в перечне ингредиентов имеются мука, сахар, рафинированное масло, пастеризованное молоко и целый ряд других продуктов, это означает, что пища будет плохо усваиваться, создавая благоприятную среду для токсинов, ослабляющих иммунную защиту, способствующих прибавлению веса и проч.Это следует знать! Состав продукта намного важнее количества калорий или жирности.3. «Плотный завтрак - здоровое начало дня!»Многие не мыслят завтрака без яиц, сытных бутербродов и каши по утрам. Но это не совсем правильно. Большинство диетических концепций основано как раз на сытном завтраке.Но завтрак, который действительно зарядит вас энергией и бодростью на предстоящий день, должен включать свежевыжатые овощные соки, различные фрукты и смузи. Подобная еда довольно быстро усваивается и поставляет в организм витамины, не требуя затрат на процесс пищеварения. Именно в этом случае вы будете максимально эффективны как физически, так и морально. Употребляя на завтрак более тяжелые продукты, вы таким образом направляете энергию на переваривание пищи.4. «Съедай больше творога — тебе требуется кальций!»Еще одно заблуждение. На самом деле пастеризованные молокопродукты «работают» закисляюще, благоприятствуют формированию слизи в организме, а это отрицательно сказывается на костной системе.Сторонники употребления молочных продуктов ставят в пример культуры, где указанные продукты являлись неотъемлемой составляющей рациона, но забывают, что молоко употребляли в сыром виде. Фабричная пастеризация и стерилизация убивает все (как вредные, так и полезные) бактерии, делая коровье молоко трудным для усвоения продуктом.Альтернатива - продукты из козьего/овечьего молока, без пастеризации. Включение в рацион сыра, кефира, йогуртов из козьего или овечьего молока благотворно повлияет на здоровье.5. «Главное — не есть после шести часов вечера»Если вы отправляетесь спать за полночь то, следовать указанному правилу довольно затруднительно. Имеет смысл следовать принципу так называемого 12-часового перерыва. Он заключается в том, что между ужином и завтраком следующего дня имеется интервал как минимум 12 часов.Механизм детоксикации запускается в организме через 8 часов после последней трапезы, и по меньшей мере еще 4 часа нужно для полноценного процесса. Если вы наедаетесь поздно вечером и рано завтракаете, вы не даете возможности своему организму полноценно осуществить детокс.Следовать данному принципу (12-часового перерыва) не сложно. Например, вы поужинали в 23.00, значит завтрак должен быть не ранее 11 утра. Если поужинали в районе 19.00, можно позавтракать пораньше. Также необходимо, чтобы ужин был примерно за 3 часа до отхода ко сну.Если вы видите, что ваши усилия к похудению и оздоровлению не приводят к положительному результату, возможно, следует пересмотреть укоренившиеся взгляды на правила питания и перестать считать вредную еду здоровой и полезной для организма. Ведь наука не стоит на месте и последние эксперименты ученых развеяли уже немало мифов о диетическом питании.