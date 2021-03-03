Чеснок, ананас и другие продукты, которые могут быть полезны для здоровья печени

Употребление в пищу определенных продуктов может быть полезным для профилактики воспалений и повреждения печени.Наша печень выполняет важную работу по выведению токсинов из крови, регуляции обмена веществ, выработке желчи для пищеварения, а также по поддержанию других жизненно важных функций. Плохо функционирующая печень может способствовать развитию многих заболеваний, негативно влияющих на качество жизни.Между тем, результаты ряда исследований говорят, что добавление определенных продуктов в ежедневный рацион помогает поддерживать печень в здоровой форме. Вот продукты, которые могут быть полезны для ее защиты от патологических поражений.Листовые зеленые овощи. Свободные радикалы представляют собой нестабильные молекулы, способные повредить клетки, в том числе выстилающие печень. Зеленые овощи, например, шпинат и листовая капуста, содержат питательные вещества и соединения, помогающие нейтрализовать свободные радикалы.Вдобавок листовая зелень богата клетчаткой. Этот макроэлемент содействует снижению веса, дольше сохраняя чувство сытости и препятствуя перееданию. Лишний вес и ожирение являются угрозой для здоровья печени.Черника. Она очень насыщена растительными соединениями антоцианами. Будучи антиоксидантами, они также усиливают защищенность печени от воспалений и повреждений..Брокколи. Профессор Элизабет Джеффри из Университета Иллинойса пришла к выводу, что употребление брокколи – это хороший способ помочь своей печени сохраниться здоровой. По данным, опубликованным в Journal of Nutrition, брокколи препятствует накоплению жира в печени и возникновению НАЖБП – неалкогольной жировой болезни печени.Чеснок. Имеющиеся данные свидетельствуют, что активные соединения чеснока, аллицин и аджоен, помогают защитить печень от повреждения свободными радикалами и вызываемого ими воспаления. Кроме того, свежий чеснок содержит аминокислоты, белки и антиоксиданты, улучшающие защиту печени от токсинов из окружающей среды.Куркума. Специя обладает антиоксидантными свойствами и тоже может быть полезной печени как защитник от токсичных компонентов.Зеленый чай. Употребление зеленого чая поддерживает детоксирующую функцию печени.Ананас. Он от природы богат пищеварительными ферментами, которые метаболизируют жиры и белки из пищевых продуктов, что является одной из многих функций печени. Его потребление снижает нагрузку, которую она испытывает, участвуя в процессе пищеварения. Ананасы также содержат витамин С и магний, которые, как было доказано, борются с воспалениями.