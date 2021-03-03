Названы правила, выполнение которых снижает риск инсульта
Для снижения риска инсульта необходимо соблюдать пять правил, касающихся питания и вредных привычек.
Эксперты рекомендуют снизить употребление соли и исключить из рациона колбасы, мясные и рыбные копчености, чипсы. Также стоит отказаться от полуфабрикатов с большим содержание соли.
Также врачи советуют регулярно делать физические упражнения — это поможет снизить риск ожирения, которое влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Эксперты отмечают, что достаточно заниматься спортом в течение 30 минут пять дней в неделю.
Третье правило гласит, что в рацион питания следуют включить продукты, содержащие омега-3 и омега-6. К ним, например, относятся миндаль, жирная рыба, растительные масла, авокадо.
В-четвертых, врачи советуют увеличить количество употребляемых овощей и фруктов. Ежедневно нужно съедать объем овощей и фруктов, равный четырем кружкам.
Медики также напоминают, что важно избавиться от курения, так как пагубная привычка повышает артериальное давление, увеличивает риск инсульта и наносит вред всему организму.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://hronika.info - Добавил validol в категорию Кардиология
Добавить комментарий