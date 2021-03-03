Дневной сон для человека «генетически необходим»

Специалисты в Массачусетсе провели анализ медицинских данных пациентов одной из больниц, чтобы узнать, что же такое на самом деле для человека дневной сон: привычка или обусловленная эволюцией необходимость.Исследователи изучили анкеты почти пятисот тысяч человек, где содержались данные об анамнезе, сведения о привычках, питании и генетических данных. И пришли к выводу, что в организме человека есть несколько важных механизмов, отвечающих за дневной сон. Например, один из них отвечает за лёгкость засыпания. Другой – отвечает за ранние подъёмы утром и компенсацию недосыпа в дневные часы.Кроме того, учёные обнаружили в геноме человека более сотни областей, связанных с дневным сном. Из этого следует, что потребность спать днём отнюдь не просто привычка некоторых людей, а «зашитый» тысячелетиями в нас способ восстановления организма.Стоит отметить, что верное понимание генетической подоплёки дневного сна поможет врачам разрабатывать индивидуальные рекомендации режима дня для каждого человека. Интересно также, что во многих культурах, особенно в жарких странах, дневной сон поощряется на государственном уровне.