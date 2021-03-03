Есть можно все: диетолог назвал способ правильного похудения

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Половину в тарелке должны занимать овощи.Американский диетолог Рейчел Пол (Rachel Paul) поделилась простым способом, позволяющим сделать рацион более сбалансированным.По мнению эксперта, чтобы понизить количество углеводов и калорий, достаточно заполнить половину тарелки овощами. «Эта идея может показаться простой, но небольшие изменения могут давать большие результаты», — объяснила она.В качестве примера Пол привела в Instagram фотографии двух тарелок. Одна из них наполовину заполнена пищей, которая богата крахмалистыми углеводами, на четверть — белковыми продуктами, и еще на четверть — овощами. При похудении, по словам диетолога, следует стремиться к пропорциям, которые представлены на второй тарелке, где овощи занимают половину, четверть — белковые продукты, и еще четверть — пища с крахмалистыми углеводами.«Нет таких продуктов, которые «нельзя» есть, — утверждает Пол. — Но полезно задумываться о том, какие продукты и в каких количествах будут приятнее всего для вашего организма. Для многих людей ответом будут небольшие порции крахмалистых углеводов при большем количестве овощей, жира и белка».Ранее Пол рассказала, как сбросить вес без изнурительных упражнений. Она посоветовала выбирать блюда, богатые белком и жиром, и дополнять их овощами. Также эксперт заявила, что при похудении следует позаботиться о сне и психическом здоровье.